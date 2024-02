MotoGP | Pedro Acosta racconta il test Shakedown di Sepang

MotoGP GASGAS Tech3 – La MotoGP è finalmente tornata in azione con i motori che hanno ricominciato a ruggire in Malesia.

Il neo campione del mondo della Moto2 Pedro Acosta è stato il più veloce della tre giorni di test Shakedown a Sepang. Unico rookie in pista, ha girato prima insieme ai tester di Ducati, KTM, Aprilia, Honda e Yamaha e poi nei due giorni successivi si è confrontato con i piloti titolari di Honda e Yamaha.

Sono stati tre giorni di esperienza prima del test collettivo della MotoGP in programma dal 6 febbraio sempre a Sepang, per i primi tre giorni di test ufficiali del 2024

Dichiarazioni Pedro Acosta Test Sepang Shakedown Team Tech3 MotoGP 2024

“Abbiamo passato questi tre giorni principalmente cercando di lavorare sul mio stile di guida, cercando di capire le gomme in MotoGP, trovare un set up per la moto e dobbiamo essere contenti di questo primo test. Abbiamo fatto dei buoni giri veloci, ma soprattutto avevamo un buon passo gara sull’asciutto. Abbiamo anche avuto un po’ di tempo sul bagnato, il che è sempre un vantaggio. Ho provato a seguire un po’ Dani Pedrosa oggi, e non è stato così facile! Nei test di Sepang cercheremo di seguire le traiettorie degli altri piloti, e capire un po’ di più tutto. Sono molto felice, ora mi godrò due giorni di riposo!”