SBK | Ecco la livrea della Ducati del Team Go Eleven di Andrea Iannone

SBK Livrea Ducati GoEleven – E’ stata presentata la livrea della Ducati del Team Go Eleven con la quale Andrea Iannone affronterà il Campionato del Mondo Superbike 2024.

Il pilota di Vasto, tornato in sella dopo una squalifica di quattro anno per doping, sarà in sella alla Panigale V4R con una livrea dove domina il giallo con il #29 ben in vista ai lati della carena.

“The Maniac” è stato competitivo nei recenti test di Jerez e Portiamo e punta a partire forte sin dalla prima gara in Australia, sul circuito di Phillip Island, in programma dal 23 al 25 febbraio.

Livrea Ducati Panigale V4R Andrea Iannone Team Go Eleven

