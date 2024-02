MotoGP | Test Sepang Shakedown, Marini: “La Honda ha un buon potenziale”

MotoGP Test Sepang Repsol Honda – Luca Marini è tornato in pista a Sepang per due giorni di test, seconda uscita con la Honda Repsol dopo l’assaggio di Valencia.

L’ex pilota della Ducati che a Valencia aveva provato il solo prototipo 2024, ha beneficiato di ulteriori evoluzioni della sua RC213V dicendosi soddisfatto del lavoro della casa giapponese e della direzione intrapresa, ma ha avvertito che la RC213V manca ancora di grip al posteriore, punto debole di lunga data.

Dichiarazioni Luca Marini Test Sepang Shakedown Honda Repsol MotoGP 2024

“Ci sono stati ottimi miglioramenti rispetto a Valencia, il feeling con la moto non era così buono, sinceramente – ha detto Marini così come riportato da Crash.net – C’erano molte aree su cui lavorare. Mentre qui tutto sta andando nella giusta direzione. Dobbiamo ancora lavorare su ogni area, soprattutto in accelerazione in uscita di curva, manca grip al posteriore, quindi dobbiamo lavorare un po’ su questo. Anche dal punto di vista aerodinamico siamo, non indietro, ma con un po’ meno esperienza rispetto agli altri costruttori, che stanno inventando molte cose in questo momento. Ho dato buoni feedback e idee ai giapponesi. Mi aspetto molto da loro.”

Dichiarazioni Luca Marini Potenziale Honda RC213V Test Sepang Shakedown MotoGP 2024

“La moto ha un buon potenziale. È bello guidare quando sei da solo perché non vedi le prestazioni delle altre moto. Senti che stai facendo un ottimo lavoro. Poi passi il traguardo e il tempo sul giro è un po’ più lento di quanto ti aspetti. Dobbiamo lavorare molto. Questo è solo il primo test con il nuovo pacchetto completo. È una moto completamente diversa e una nuova evoluzione rispetto alla moto dell’anno scorso. Oggi è stato davvero il primo giorno per la nuova moto e il potenziale c’è, ma tutti gli altri produttori hanno fatto passi da gigante quest’anno. La KTM sembra incredibile e la Yamaha sembra molto veloce in rettilineo. Penso che la Honda sia in ottime condizioni ora. Dobbiamo lavorare molto, ma confido in loro e nel progetto. Secondo me è un ottimo momento. Anche a Valencia ho sentito qualcosa di positivo. Siamo rimasti in contatto per tutto l’inverno. Quello che ho chiesto, me l’hanno portato qui. Questo è stato perfetto. È stato un buon inizio.”

