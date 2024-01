MotoGP | Pablo Nieto (Ducati VR46): “Proveremo a migliorare anche se sarà difficile”

MotoGP Ducati VR46 Racing Team – Pablo Nieto, Team Manager del VR46 Racing Team, ha parlato della stagione 2023 e di quella prossima, che vedrà impegnati in sella alle Ducati Desmosedici GP il confermato Marco Bezzecchi e la new entry Fabio di Giannantonio.

La stagione 2023 ha visto il Team di Valentino Rossi grande protagonista, addirittura in lizza per il Mondiale, chiuso poi al terzo posto anche a causa della frattura della clavicola del “Bez”.

Per quanto riguarda il 2024 perso Luca Marini passato in Honda, c’è la novità Fabio di Giannantonio, che si è conquistato la permanenza in MotoGP con un grande finale di stagione in sella alla Ducati del Team Gresini. Ecco cosa ha detto Nieto così come riportato da Motosan.es.

Dichiarazioni Pablo Nieto VR46 Racing Team Risultati MotoGP 2023

“Il bilancio è super positivo. Se dovessimo darci un voto, sarebbe tra 8,5 e 9. Alla fine, è stato il secondo anno della squadra. Eravamo appena nati, come si suol dire, e la seconda stagione di una squadra che sta lottando per il Mondiale fino alle ultime due gare, che vi piaccia o no, significa che abbiamo avuto una stagione quasi perfetta. La cosa più difficile da gestire è sempre il personale, siamo quasi 50 persone e alla fine ognuno ha sempre le sue cose. È la seconda famiglia, se non quasi la prima, perché alla fine passiamo più tempo fuori casa che con la famiglia. Una delle cose che per me era fondamentale era prendere persone che già conoscevo. Se prendi persone che già conosci, che sanno come lavorano e hanno anche lavorato con loro, sai perfettamente dove stanno andando. Penso che questa sia stata una delle chiavi per cui il team sta lavorando così bene.”

Dichiarazioni Pablo Nieto Infortunio Marco Bezzecchi MotoGP 2023

“La sfortuna ha voluto che si facesse male alla clavicola Al Ranch. È una delle cose che abbiamo gestito molto bene, cercando di togliere un po’ di pressione sia a noi come squadra che al pilota. A tre gare dalla fine, eravamo gli unici (insieme a Bagnaia e Martin, ndr) in lotta per vincere il Campionato del Mondo. Dopo l’infortunio non avevamo intenzione di correre. E’ stato operato la domenica e il venerdì era in sella. Quel fine settimana è stato un fine settimana atipico, perché c’era molta euforia, lì (Bezzecchi) ha tirato fuori quello che nessuno si aspettava.”

Dichiarazioni Pablo Nieto Obiettivi MotoGP 2024

“Realisticamente, sappiamo che eguagliare o migliorare l’anno scorso sarà molto difficile. Cercheremo di dare il massimo, migliorando soprattutto dove abbiamo fallito. Il team di persone che abbiamo è esattamente lo stesso, abbiamo più esperienza. Abbiamo sempre più entusiasmo e più voglia, perché nessuno potrà mai batterci e l’unica cosa che dobbiamo fare è migliorare dove abbiamo fallito l’anno scorso. Sarà molto complicato, ma lo sappiamo.”

Dichiarazioni Pablo Nieto New Entry Fabio di Giannantonio MotoGP 2024

“È la prima volta nella storia, dal 2014 ad oggi, che abbiamo un pilota in squadra che non proviene dall’Academy. Noi come squadra stiamo crescendo sempre di più e sarebbe arrivato un momento in cui avremmo dovuto aprire le porte a piloti che non sono dell’Academy. Per fortuna è arrivato Diggia, che per me è un pilota che se lo merita. Lo ha dimostrato nelle ultime gare dell’anno scorso, dove ha vinto, ed ha ottenuto podi. Il rapporto che abbiamo è incredibile. Noi, come squadra, gli daremo tutto l’aiuto possibile affinché possa allenarsi. Ora con noi come squadra avrà le sue giornate di allenamento, e tutto questo sarà gestito da noi, per potergli dare una mano in modo che possa avere tutto ciò di cui ha bisogno per potersi allenare.”

