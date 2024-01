MotoGP | Dall’Igna (Ducati): “Giusto aiutare Honda e Yamaha, non Aprilia e KTM”

MotoGP Ducati – Il prossimo 22 gennaio ci sarà la presentazione della nuova Ducati MotoGP e poco dopo il primo test 2024 sul circuito di Sepang dal 6 all’8 febbraio.

Tanta l’attesa per vedere le novità che la casa di Borgo Panigale porterà in pista, anche se un primo assaggio si era già visto nei test post-gp di Valencia.

Quest’anno gli avversari della la “Rossa” a due ruote, su tutti Honda e Yamaha, ma anche KTM e Aprilia, avranno dalla loro parte le concessioni. Il Direttore Generale di Ducati Corse Gigi Dall’Igna ha fatto il punto della situazione a pochi giorni dalla presentazione della stagione 2024.

Dichiarazioni Gigi Dall’Igna Concessioni ad Honda, Yamaha, KTM e Aprilia MotoGP 2024

“Non eravamo contrari alle concessioni. In effetti, siamo sempre stati favorevoli ad aiutarli. Dal mio punto di vista, ogni volta che un produttore è in difficoltà, è sempre giusto dargli una mano per aiutarlo a crescere, per aiutarlo a recuperare il ritardo rispetto a chi sta vincendo. Sono assolutamente contrario a fare concessioni ad Aprilia e KTM. Il primo ha vinto due gare, il secondo è salito sul podio in quasi tutti i Gran Premi nell’ultima parte della stagione. Non capisco perché dobbiamo dare loro un passaggio facile” – ha detto Dall’Igna ad Autosport.com – “Abbiamo accettato le concessioni perché pensavamo che fosse più importante aiutare Yamaha e Honda rispetto alla nostra insoddisfazione per i vantaggi che avranno Aprilia e KTM. Se Honda decidesse di lasciare il Mondiale MotoGP, sarebbe un problema per tutti. Per aiutare Yamaha e Honda abbiamo dovuto accettare concessioni agli altri, è quello che abbiamo firmato. Più i marchi sono competitivi, migliore sarà la MotoGP.”

Dichiarazioni Gigi Dall’Igna Vantaggi Concessioni ad Honda, Yamaha, KTM e Aprilia MotoGP 2024

“La grande differenza è che hanno la possibilità di commettere errori e correggerli. Ad esempio, con il motore, che possono aprire e modificare. Noi non potremo farlo. Chi ha le concessioni può tornare indietro con il motore se ha un problema, mentre noi dobbiamo finire il campionato con il motore che abbiamo omologato all’inizio. Ecco perché dobbiamo essere molto più prudenti. Non è solo una questione di test, è una questione di essere in grado di correre molti più rischi. Loro, in termini di aerodinamica, hanno un upgrade in più rispetto a noi, che se sbagliamo, abbiamo un problema.”

Dichiarazioni Gigi Dall’Igna Rifiuto Ingaggio Honda

“Ci è costato molto arrivare fin qui. Non abbiamo vinto il campionato del mondo da un anno all’altro. Sarebbe stato del tutto stupido rinunciare ad una situazione così positiva a livello tecnico come quella che mi circonda ora in Ducati. Il team che ho intorno è meraviglioso, sia dal punto di vista tecnico che umano. In Ducati è fantastico. È un luogo dove si può parlare, discutere. Non è facile rinunciare a questa cosa dolce.”

Dichiarazioni Gigi Dall’Igna Marc Marquez in Ducati

“Il mio obiettivo è vincere, e devo cercare di farlo il più a lungo possibile. Questo è l’obiettivo del mio lavoro. Non sono egocentrico in questo senso. Non vedo solo Ducati vincere, ma vincere insieme al pilota e alla squadra. Siamo una squadra. Non ho mai considerato se fosse più importante il pilota o la moto. L’unica cosa che conta è che, a fine stagione, chi vincerà il titolo più importante sarà su una Ducati.”

