MotoGP | Zarco: “In Ducati avevo fatto il mio tempo”

MotoGP 2024 – Johann Zarco ha vinto nel 2023 il suo primo Gran Premio in MotoGP. Lo ha fatto a Phillip Island e nel 2024 l’ex pilota Pramac correrà con la Honda del Team LCR.

Il francese dopo essere stato per due volte iridato della Moto2 (2015 e 2016), ha corso con molte case in Top Class, Yamaha, KTM, Honda e Ducati.

Traumatica la sua esperienza con la KTM, tanto che il francese in quella stagione decide di separarsi dalla casa austriaca per correre poi le ultime tre gare del mondiale proprio nel Team LCR Honda per sostituire l’infortunato Takaaki Nakagami.

Dichiarazioni Johann Zarco Vittoria Phillip Island MotoGP 2023

“Sono orgoglioso di far parte del gruppo dei piloti che ha vinto in MotoGP. Quando ho tagliato il traguardo non ero orgoglioso, ero felice e sollevato. Ora posso respirare e sono contento di averlo fatto. E’ una sensazione di orgoglio. Quando sei più giovane, pensi che vincere un vittoria nel campionato del mondo o diventare un campione del mondo ti cambierà la vita, perché sarai ricco e tutto sarà più facile. Ma visto come si è sviluppata la mia carriera, posso dire di avere certamente una vita migliore, più ricca finanziariamente, ma non al punto da non lavorare e vivere su un’isola.” – parlando della Ducati (con cui ha debuttato nel 2020 con il Team Avintia, per poi passare la stagione successiva e fino al 2023 al Team Pramac, ndr) nell’intervista a paddock-gp.com ha aggiunto – “Sono molto felice di voltare pagina e iniziare un nuovo capitolo. Ho fatto il mio tempo in Ducati.”

