MotoGP | Morbidelli soddisfatto del weekend di Austin nonostante la caduta

Pramac Racing Team MotoGP 2024 – Franco Morbidelli ha vissuto tutto sommato un weekend positivo ad Austin, caduta della domenica a parte.

Il pilota del Team Pramac Ducati che ricordiamo aveva saltato tutti i test invernali a causa della caduta in allenamento di Portimao, sta prendendo confidenza con la nuova moto (Ducati Desmosedici GP 24 Factory) e la nuova squadra.

Ecco cosa ha detto dopo il weekend di Austin, dove si era qualificato nono e con un decimo posto nella Sprint Race del sabato.

Dichiarazioni Franco Morbidelli Austin GP delle Americhe MotoGP 2024

“Sono molto soddisfatto, il weekend è stato davvero fantastico, tranne che per la fine della mia gara. Le condizioni erano speciali il giorno della gara. Faceva molto caldo e non avevo mai guidato la Ducati in queste condizioni. Il livello di grip era il più basso che avessi mai sperimentato e in realtà l’ho affrontato bene. Ma poi ho perso il controllo una volta quando il grip è improvvisamente venuta a mancare alla curva sette. L’attenzione è chiaramente sulle cose positive che abbiamo imparato ad Austin. Mi sentivo molto a mio agio in ogni giro, è stato un passo significativo, lo si vedeva dai tempi. Abbiamo sicuramente fatto progressi.”

5/5 - (2 votes)