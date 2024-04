MotoGP | Decise le wild card KTM di Dani Pedrosa e Pol Espargarò

KTM MotoGP 2024 – La KTM ha reso note le prossime wild card dei suoi collaudatori Dani Pedrosa e Pol Espargarò.

Il tre volte Campione del Mondo sarà presente a Jerez (prossimo appuntamento della MotoGP 2024 in programma il prossimo 28 aprile, ndr) circuito dove corse anche lo scorso anno.

Pedrosa, che nel 2023 ha entusiasmato i tifosi con le sue prestazioni a Jerez e Misano, correrà anche quest’anno, al Circuit de Jerez Angel Nieto. Il #26 si era classificato 6° nella Sprint e 7° nella gara, tagliando il traguardo a soli sei secondi dal vincitore del Gran Premio. Si è poi distinto in Italia con un 4° posto. Dani, 38 anni, si è ritirato nel 2018 dalla MotoGP, ma da allora ha corso tre volte per KTM.

Pol Espargarò sarà invece in pista al Mugello in occasione del Gran Premio d’Italia in programma il prossimo 2 giugno, pista dove la KTM ha stabilito l’attuale record di velocità massima della MotoGP a 366,1 km/h.

Dichiarazioni Dani pedrosa Wild Card Jerez 2024

“Mi sono divertito molto a Jerez l’anno scorso e l’accoglienza dei tifosi è stata fantastica. Sappiamo tutti che Jerez è un posto speciale. Per noi sarà importante anche utilizzare alcuni riferimenti per i nostri test e inserirlo nuovamente nell’ambiente di gara. Questo è il motivo principale per competere nel 2024.”

Dichiarazioni Pol Espargarò Wild Card Mugello 2024

“Sono davvero felice di tornare a correre, soprattutto al Mugello, che è un posto molto speciale per salire su una MotoGP. Sarà bello tornare in griglia. I test stanno andando molto bene e sono molto motivato. Sono più simile al mio “vecchio io” dopo l’infortunio del 2023. Non vedo l’ora di tornare nella ‘famiglia’ della MotoGP e di dimostrare che il nostro lavoro di test è forte e veloce.”

4/5 - (1 vote)