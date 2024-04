MotoGP | Gp Austin, Vinales: “Premiato dai tanti sacrifici”

MotoGP Gp Austin Aprilia Racing – Maverick Vinales non vinceva una gara dall’apertura della stagione 2021 in Qatar, più di tre anni di “digiuno” e tante domande sul suo futuro. E’ arrivato poi il successo nel Gran Premio delle Americhe.

Il pilota di Figueres è uno dei pochi ad aver vinto in Top Class con tre case, Suzuki, Yamaha e Aprilia. Ad Austin è arrivata la decima vittoria in MotoGP e lo stato di forma suo e dell’Aprilia RS-GP 24 fanno sognare i tifosi dello spagnolo e della casa veneta.

Intervistato da DAZN Spagna Vinales ha raccontato dei tanti sacrifici fatti per arrivare fino a qui e dei tanti punti interrogativi sul suo futuro avuti dopo il Gran Premio d’Austria del 2021, quando venne sospeso dalla Yamaha.

Dichiarazioni Maverick Vinales Gara Gp Austin MotoGP 2024

“È stata molto dura, abbiamo sofferto molto. La mia famiglia sa quanto mi sono impegnato e quanti sacrifici ho fatto e alla fine sono stato premiato. Sono molto felice, ho tanta voglia di abbracciare mia moglie e le mie figlie, che hanno sofferto con me. In Austria non sapevo se smettere e oggi sono di nuovo al top. Ti insegna una cosa: che non dovresti mai ammettere la sconfitta ma avere fiducia in te stesso e continuare a progredire. E’ un risultato storico e voglio ringraziare ogni singola persona che mi ha dato la sua forza. Ci sono stati momenti in cui volevo arrendermi, ma ho sempre avuto abbastanza supporto per continuare a migliorare. Ho passato un sacco di notti a pensare, ma è valso la pena dare il massimo.”

3.5/5 - (2 votes)