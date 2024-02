MotoGP | Morbidelli salterà i test di Sepang

Test MotoGP Sepang – Franco Morbidelli salterà i test di Sepang dopo la brutta caduta di Portimao, caduta avvenuta durante un test privato in sella alla Ducati V4R Panigale.

La notizia non è ancora ufficiale, ma secondo rumors del paddock, rimarrà in Italia per riprendersi al meglio ed essere pronto per il test del Qatar e per la prima gara in programma sempre in terra qatariota nel weekend dall’otto al dieci marzo.

Nel frattempo Morbidelli ha voluto ringraziare i fratelli Marquez e successivamente Marc Marquez ha spiegato i primi soccorsi a Morbidelli avvenuti subito dopo la caduta.

Dichiarazioni Franco Morbidelli Ringraziamento Stewards e Marc Marquez dopo caduta Test Portimao

“Grazie a tutti per i messaggi! Grazie all’aiuto degli steward sono riuscito a superare questo grande ‘caduta’ senza alcun problema! E grazie anche all’aiuto di Marc Marquez in pista! Grazie amico!”

Dichiarazioni Marc Marquez Soccorsi a Franco Morbidelli dopo caduta Test Portimao

“Io e Alex abbiamo aiutato Franco, abbiamo visto la caduta e ci siamo subito fermati lasciando le moto a terra. Siamo corsi da Franco per metterlo in posizione laterale, perché quando sei incosciente, guardi il cielo, è pericoloso perché non riesci a respirare bene. Abbiamo aperto la sua tuta di pelle e aperto il suo casco. Abbiamo aspettato il personale medico. Quando è arrivato il personale medico, siamo tornati al box. Siamo avversari, ma allo stesso tempo amici. Vogliamo il meglio per i nostri avversari.”

