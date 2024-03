MotoGP | GP Qatar, Morbidelli: “Non era scontato tornare in pista”

Pramac Racing Team MotoGP 2024 – Franco Morbidelli ha passato un inverno insolito, il pilota italo-brasiliano ha infatti dovuto saltare tutti i test invernali a causa di un incidente avvenuto a Portimao.

Lo scorso 30 gennaio mentre era in sella ad una Ducati V4R Panigale sul circuito di Portimao, ha perso il controllo, sbattendo violentemente la testa, perdendo conoscenza.

I primi a soccorrerlo sono stati i fratelli Alex e Marc Marquez, che hanno trovato il pilota a terra senza conoscenza. Da lì ci sono stati momenti in cui “Morbido” si sentiva bene fisicamente, ma senza la possibilità di tornare in sella. Oggi è finalmente arrivato il “fit” definitivo e da domani sarà in sella alla Ducati Desmosedici GP del Pramac Racing.

Dichiarazioni Franco Morbidelli Preview Lusail GP Qatar MotoGP 2024

“Sarebbero stati i test più importanti di tutta la mia carriera in MotoGP, perché è una moto completamente nuova – ha detto Morbidelli a Speedweek.com – Tutto quello che posso fare è cercare di mantenere la calma e non impazzire se le cose non andranno bene fin dall’inizio. È un sogno, incredibile, fantastico avere a disposizione questa Ducati. Questo era già chiaro nei test di Valencia, e lì stavo ancora guidando in stile Yamaha. La qualità del pacchetto mi è stata subito chiara. Durante la mia fase di riabilitazione sono stato in costante contatto con il mio capotecnico Massimo Branchini. Quindi mi sono messo in gioco, anche quando non ero in sella. E’ stato un infortunio piuttosto grave che bisogna rispettare. Non si può affrettare nulla e bisogna dare al corpo il tempo di cui ha bisogno. Ho parlato con Marc al telefono e mi ha descritto le condizioni in cui mi ha trovato in Portogallo. È stato allora che ho capito cosa sarebbe potuto succedere. La buona notizia è che niente di tutto questo è accaduto e oggi sono seduto qui, grazie al cielo! Il fatto che domani potrò iniziare la stagione 2024 non è una cosa scontata. La caduta deve essere stata piuttosto strana. Non ricordo nulla e non ci sono foto o video. È tutto molto strano, ma la cosa principale è che tutto è andato così bene date le circostanze. Portimao pericolosa? Sì, questa pista è tanto divertente quanto pericolosa. So che hanno apportato alcune modifiche agli spazi di fuga e alla ghiaia, anche se non ho mai toccato la ghiaia nel mio incidente. Ho sbattuto la testa sull’asfalto.”

