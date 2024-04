MotoGP | Miller: “Acosta ha uno stile impressionante”

MotoGP KTM Tech3 – Pedro Acosta è stata la rivelazione delle prime due gare della MotoGP 2024. Il rookie della KTM ha colto il suo primo podio in Top Class alla sua seconda gara corsa a Portimao.

A parlare dell’iridato 2021 della Moto3 e 2023 della Moto2, è stato il suo compagno di marca Jack Miller, che ha esaltato lo stile di guida del pilota della casa austriaca.

Acosta non ha avuto timori reverenziali nei sorpassi, ha infatti “infilato” Marc Marquez, Brad Binder e il Campione in carica Pecco Bagnaia come fosse un veterano della Top Class. Ecco cosa ha detto l’ex pilota di Honda e Ducati a Speedweek.com.

Dichiarazioni Jack Miller su Pedro Acosta Gara Gp Portogallo MotoGP 2024

“Pedro (Acosta) ha guidato in modo fantastico. Non avevo davvero una possibilità. Brad (Binder) ed io siamo stati vicini e abbiamo spinto fino al cordolo e lui ha approfittato di questo. Pedro ha poi tirato fuori il meglio quando ci ha superato. Brad ed io abbiamo cercato di seguirlo ma ha dato davvero il meglio sulla moto. Non è davvero sopra la moto, in realtà è molto di più accanto alla moto. Tocca l’asfalto con quasi tutte le parti del corpo. A volte sembra che la sua testa tocchi terra, il suo stile è impressionante, specialmente quando lo segui. Posso solo desiderare di guidare così, penso di avere un po’ meno ‘stile’. Riesce a muovere la moto esattamente dove vuole. Abbiamo una grande moto, abbiamo enormemente migliorato la KTM negli ultimi dodici mesi. Pedro ora ha sfruttato appieno i vantaggi. Ora dobbiamo utilizzarlo come obiettivo e vedere cosa fa di diverso. Ho 29 anni, ma posso ancora imparare in ogni sessione. Se guardi solo Jorge (Martin, rider Ducati Pramac, ndr) e Pedro, utilizzano estremamente tutto il corpo in piega. Se confronti il mio stile dal 2016 a oggi, noterai anche che i miei movimenti sono cambiati abbastanza, ma probabilmente non abbastanza. Devo solo tornare a casa e fare un po’ di Pilates (ride, ndr).”