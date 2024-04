MotoGP | Zarco: “Marc Marquez in Ducati è come il lupo nel pollaio”

MotoGP Ducati – Il passaggio di Marc Marquez dalla Honda alla Ducati era stato visto da molti come possibile problematica per la casa di Borgo Panigale.

Nel primo test svolto a Valencia a fine stagione, era stato chiesto a Gigi Dall’Igna (D.G. Ducati Corse) se la Ducati volesse davvero l’otto volte iridato e la risposta fu: “Ducati non voleva Marc Marquez”. Da notare come Dall’Igna avesse parlato di “Ducati” e non a titolo personale.

Dopo la gara di Portimao e l’incidente tra Marc Marquez e Pecco Bagnaia, c’è chi ha accettato il verdetto “incidente di gara” e chi invece crede che lo spagnolo sia stato troppo aggressivo.

Secondo l’ex pilota Ducati Pramac Johann Zarco, Marc Marquez in Ducati è come un lupo in un pollaio, ecco cosa ha detto a Marca.com.

Dichiarazioni Johann Zarco su Marc Marquez Problemi in Ducati MotoGP 2024

“Penso che Marc Marquez in Ducati sia il lupo nel pollaio. Pecco è molto tranquillo, ma Marc è fastidioso, quindi sarà molto interessante. E per Ducati anche l’immagine di Marc Marquez è enorme. Penso che Marquez abbia una tale grinta per vincere le gare, e che nella sua testa voglia giocare per il campionato. Vuole raggiungere Valentino Rossi nel numero di titoli (nove, ndr). Penso che sia interessante, e sono quasi contento di aver lasciato la Ducati mentre è arrivato Marquez.”

