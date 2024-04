MotoGP | Acosta: “Mi diverto e mi pagano per quello che faccio, non posso chiedere di più”

MotoGP KTM Tech3 – Pedro Acosta è stato ospite della trasmissione ‘El Hormiguero’ di ‘Antena 3’ dove ha parlato del suo inizio in MotoGP e di cosa si aspetta da questa stagione da rookie.

Il pilota della KTM ha parlato del grande inizio di stagione nella classe regina in sella alla GASGAS del Team Tech3. Ecco alcuni passaggi significativi riportati da As.com.

Dichiarazioni Pedro Acosta Sorpasso Marc Marquez in Qatar MotoGP 2024

“Sembra più facile in televisione… Lui lo aveva fatto con Rossi e ora io con lui, bisogna essere un po’ la mosca ‘rompiscatole’ (ride). È stato bello. Era la mia prima vera gara e mi avevano detto: ‘Buttati dentro’. Ed è quello che ho fatto.”

Dichiarazioni Pedro Acosta Vs altri piloti MotoGP 2024

“Credo di essere il nuovo Pedro Acosta. Sono arrivato nel Campionato del Mondo a 16 anni e qualcosa è cambiato. Il primo anno è andato bene, ma il secondo no, nulla mi andava bene. Ora sono un altro rispetto a quando ho iniziato. Il ritmo che avevo nel distruggere moto non era normale. Mi diverto e mi pagano per quello che faccio, cosa posso chiedere di più!”

Dichiarazioni Pedro Acosta Salvataggio FP1 Qatar MotoGP 2024

“Fortuna o abilità? Entrambe, molte cose entrano in gioco. Il proteggi-leva del freno si è staccato e la mia mano stava per scivolare, ma è stata una bella ‘parata’ (ride). Appena salito su questa moto, mi mancava piegare di più. Le moto si sono evolute così tanto che puoi essere molto vicino all’asfalto. Da due anni, sto cadendo poco, ma non c’è un modo specifico di cadere.”

Dichiarazioni Pedro Acosta Sacrifici dei suoi genitori MotoGP 2024

“Se loro non avessero fatto tutto ciò, rischiare la casa e il lavoro, non sarei qui, sarei a pescare con mio padre. Devo tutto a loro.”

Dichiarazioni Pedro Acosta Personalità e aspettative MotoGP 2024

“Ho un ego molto grande. Vado su YouTube e guardo video di me stesso. Non ho aspettative reali, tutte quelle che verranno saranno irreali. Saranno tutte prove e bisognerà prenderle con calma, ma spero che tutto sia altrettanto bello come lo è adesso.”

Foto: El Hormiguero’ di Antena 3