MotoGP | Raul Fernandez: “Un onore mostrare la bandiera americana”

MotoGP Aprilia Trackhouse Racing – Questa mattina in California il neonato team Trackhouse Racing, ha presentato le nuove moto con le quali scenderanno in pista Miguel Oliveira e Raul Fernandez. Il pilota spagnolo che ha ben figurato nella scorsa stagione, si è detto entusiasta di portare i colori americani ed è impaziente di scendere in pista ma non dovrà attendere molto. Infatti i prossimi test si disputeranno dal 6 all’8 febbraio sul circuito di Sepang, in Malesia.

Dichiarazioni Raul Fernandez, presentazione Trackhouse Racing

“Oggi avete visto la nostra livrea per quest’anno. Per me è davvero bello ed è una grande opportunità per mostrare la bandiera americana. Penso che sia fantastico che l’America abbia un team MotoGP, quindi per me è un grande piacere essere qui e mostrare questa bandiera. Mi piacciono molto gli Stati Uniti e la loro gente. La presentazione è stata semplicemente fantastica. Essere qui a Los Angeles è solo un sogno! Sono davvero felice e ho un ottimo feeling per questa stagione. Penso che mi divertirò molto. Ci vediamo in pista”

