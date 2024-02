MotoGP | Martin: “Pronto per la Ducati ufficiale, altrimenti vedremo”

Pramac Racing Team MotoGP 2024 – E’ uno Jorge Martin determinato quello che ha parlato alla presentazione del Team Pramac Ducati avvenuto in Bahrein, circuito che da oggi ospita la prima gara della Formula 1.

Il vice-campione del Mondo della MotoGP ha le idee chiare, vuole lottare ancora per il titolo (aspetta ancora una risposta dalla Michelin per quanto accaduto a fine 2023, ndr) e soprattutto vuole la moto ufficiale dal 2025.

In caso contrario il madrileno si guarderà intorno, anche se ha precisato che di queste cose se ne occupa il suo manager.

Dichiarazioni Jorge Martin Ducati Ufficiale MotoGP

“E’ ancora presto, dobbiamo aspettare. La Ducati ha già scelto Bagnaia, sicuramente se lo merita, ma vedremo. Ho già dimostrato di cosa sono capace e penso che se inizio la stagione in questo modo, non c’è altra scelta e sono pronto per andare in sella alla Ducati ufficiale. In caso contrario, vedremo. Il mercato è qualcosa che non controllo. Non so se Ducati dirà o meno, non dipende da me. Mi concentro sulla mia cosa, che è guidare. Per quanto riguarda i trasferimenti, ho già il mio manager. Non voglio entrare in questo, vedremo cosa succederà. Quest’anno devo partire forte dall’inizio, è lì che ho fallito l’anno scorso, ecco perché poi ho dovuto recuperare tanti punti. Ecco perché sono concentrato. Mi sono sentito molto bene nei test. Se comincio come ho fatto, tutto andrà liscio. E in caso contrario, di adattarsi alla situazione.”

