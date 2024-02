MotoGP | Marc Marquez: “Non vinco una gara da due anni, bisogna procedere step by step”

MotoGP Ducati Gresini – Marc Marquez è stato protagonista di un documentario di DAZN Spagna. L’otto volte iridato ha parlato della nuova avventura nella “Gresini Family”.

Il #93 ha portato un solo meccanico dalla Honda, questo per non rovinare l’armonia che regna nel Team Gresini, considerato da tutti non solo una squadra altamente professionale, ma anche e soprattutto una famiglia.

Marquez ha anche parlato delle aspettative per la MotoGP 2024, ma ha voluto ricordare come una casa si costruisca dalle fondamenta e non dal tetto.

Dichiarazioni Marc Marquez Gresini Family MotoGP 2024

“Quando mi sono visto per la prima volta sullo schermo, vestito con questi colori, la sensazione è stata strana. Ancora non mi vedo con loro perché è difficile vederli dopo così tanti anni con il Repsol Honda Team, ma sono entusiasta di questa opportunità e cercherò di sfruttarla al meglio – ha detto Marquez a DAZN (così come riportato da AS.com) in una dichiarazione durante la presentazione del team inclusa nel nuovo documentario della piattaforma, Marc Márquez: Gresini Family – c’è molta aspettativa da parte della gente, questo è un buon segno. Il mio compito è quello di allontanarmi da tutto questo, non di iniziare la casa dal tetto, ma dalle fondamenta, a poco a poco. Sono il primo che ha la stessa ambizione e sono il primo che vorrebbe vincere, ma negli ultimi due anni non sono riuscito a vincere una gara. Quindi dobbiamo porci obiettivi raggiungibili, dove possiamo andare e speriamo di poter andare ‘in crescendo’, come dicono gli italiani.”

Il pilota di Lleida ha capito che non poteva arrivare e imporre la sua autorità. “La mia influenza nel box non deve cambiare quella che è la famiglia Gresini. Ecco perché ho portato solo uno dei miei meccanici del team Repsol (Javi Ortiz), ma non l’intero team, perché hanno la loro famiglia e il loro ambiente. Non puoi distruggere un’intera famiglia, ecco perché devo adattarmi, sono orgoglioso di far parte di questa squadra.”

