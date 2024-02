MotoGP | Pit Beirer (KTM): “L’aerodinamica va ridotta prima del 2027”

MotoGP KTM 2024 – La MotoGP sta diventando sempre più “complicata”, dispositivi di altezza da terra da azionare sia in partenza che durante il giro, tanta elettronica e soprattutto un’aerodinamica esasperata.

Pit Beirer, direttore sportivo KTM, nonostante la sua RC16 sia tra le più evolute nel campo dell’aerodinamica (nella foto Dani Pedrosa durante i test di Sepang con tanto di alettoncino sul parafango anteriore, ndr), vorrebbe un passo indietro, questo prima del 2027.

La casa di Mattighofen (che può contare sulla collaborazione con la Red Bull Formula 1 per lo sviluppo aerodinamico, ndr), spinge per limitare le varie alette, ecco cosa ha detto Beirer che ora è favorevole anche alla riduzione di cilindrata (dal 2027 le moto dovrebbero essere di 850cc, ndr).

Dichiarazioni Pit Beirer direttore sportivo KTM Limitazione Aerodinamica MotoGP

“Siamo arrivati come la Formula 1 qualche anno fa. L’aerodinamica ora gioca un ruolo importante nelle prestazioni in ogni area: accelerazione, velocità massima, decelerazione, in curva. Questo potrebbe essere stato il motivo per cui i progressi nei tempi sul giro negli ultimi due anni sono stati ancora maggiori di prima. Questo è diventato un fattore importante. Non posso parlare per i miei colleghi, ma sento che siamo tutti d’accordo sul fatto che dobbiamo limitare l’aerodinamica, ma questo accadrà solo in termini di dimensioni – ha detto Beirer così come riportato da Speedweek.com – Non ci sbarazzeremo delle ali e di queste cose. Le moto moderne avranno questo aspetto, si continuerà anche in questa direzione. Tuttavia, lo spazio con cui potremo giocare sarà limitato. Questa è una buona direzione, perché più si è limitati, più si rimettono gli strumenti nelle mani del pilota, in modo che sia il pilota, non l’aerodinamica a controllare lo stile di guida. Limitare le dimensioni delle parti aerodinamiche, abolire i dispositivi di altezza da terra, questa è una chiara richiesta da parte nostra, oltre a ridurre la potenza del motore. Dopo aver parlato con i nostri colleghi, ora siamo anche a favore di ridurre la cilindrata in modo che sia abbastanza sicura e che gli spazi di fuga non diventino un problema perché le moto vanno troppo veloci. Dobbiamo limitare i dispositivi di velocità, aerodinamica e altezza da terra per fare almeno un passo indietro.”

