MotoGP | Martin in Aprilia: “Spero che Ducati mi faccia lottare ad armi pari con Bagnaia”

MotoGP Ducati Pramac Team – Jorge Martin tornerà in sella alla sua Ducati questo fine settimana ad Assen, questo dopo l’annuncio del suo passaggio in Aprilia per le prossime due stagioni.

Intervistato dai colleghi di AS.com, “Martinator” ha spiegato il passaggio alla casa di Noale e ha voluto sottolineare come si aspetti un trattamento equo da qui alla fine della stagione dalla Ducati. Ecco cosa ha detto il capo-classifica del Pramac Racing.

Dichiarazioni Jorge Martin Passaggio Aprilia e finale stagione Ducati MotoGP 2024

“E’ stato folle (si riferisce alle ultime settimane, ndr). Forse è più importane per i media con tutti questi cambi piloti, ma alla fine è solo una firma. È chiaro che ci saranno molti cambiamenti l’anno prossimo, ma in questo momento cambia poco. Abbiamo un anno molto importante davanti a noi e dobbiamo lavorare. Mi sono tolto molto peso dalle spalle. Dopo diversi anni in cui si cerca di arrivare in una squadra e, alla fine, non ci si è riusciti, c’è un po’ di frustrazione all’inizio, ma questo diventa motivazione e bisogna saperla usare per vincere. Non credo che la mia scelta influenzerà il Campionato. Lavorerò come un pilota Ducati e cercherò di lottare per la vittoria. Spero che non ci sia nulla da parte della Ducati. Credo che non faranno nulla contro di me e mi darà le stesse armi di Pecco per lottare per il Mondiale.”

5/5 - (15 votes)