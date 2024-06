MotoGP | GP Olanda 2024: la Conferenza Stampa in DIRETTA

Diretta Conferenza Stampa MotoGP Assen – Amici di Motorionline, buon pomeriggio! Siamo in attesa di collegarci con il circuito di Assen dove a partire dalle 16:00 si disputerà la Conferenza Stampa dei piloti. Nella prima parte della press, parteciperanno: Jorge Martin che ha annunciato il passaggio all’Aprilia, Pecco Bagnaia e Marc Marquez. Nella seconda parte, spazio invece a: Marco Bezzecchi che ha annunciato questa settimana il passaggio in Aprilia, Enea Bastianini e Maverick Vinales che dal prossimo anno correranno per KTM.

DIRETTA CONFERENZA STAMPA GP OLANDA DALLE 16:00