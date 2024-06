MotoGP | Bagnaia: “Arrivo di Marquez? Ducati vince grazie al mio lavoro di sviluppo”

MotoGP Ducati Factory Team – Pecco Bagnaia per la prima volta dall’annuncio ufficiale, ha parlato dell’arrivo di Marc Marquez in Ducati Factory.

Il due volte iridato della MotoGP è convinto che non cambierà nulla, tramite la Gazzetta dello Sport, il pilota Ducati ha dato il benvenuto allo spagnolo, ma ha anche sottolineato come la Ducati vince con tutti i piloti grazie al suo lavoro di sviluppo.

Dichiarazioni Bagnaia su arrivo Marc Marquez Ducati Factory

“Onestamente, per me non cambierà nulla, lavoro per me stesso e con il mio team, chiunque sia il compagno di box, non mi interessa, il lavoro è lo stesso. La cosa più importante è mantenere l’attuale clima di tranquillità nel box, sono sicuro che non cambierà. Come compagno di squadra, Marquez porterà la sua esperienza e sarà importante per lo sviluppo.”

Dichiarazioni Bagnaia su differenza GP24 Vs GP 23 Marc Marquez

“Sono sicuro che ora qualcuno dirà che con l’arrivo del team ufficiale, io e Marc saremo alla pari, ma sia lui che Jorge Martin, già quest’anno nelle loro squadre, non hanno meno di noi, ora siamo in condizioni di parità. La nostra moto vince con tutti i piloti grazie al mio lavoro di sviluppo.”

Dichiarazioni Bagnaia Atmosfera Box con Marc Marquez

“Lo scopriremo quando inizieremo a lavorare. Mille cose si diranno sempre, c’è chi dirà che finalmente saremo alla pari… lo stesso è accaduto con Enea.” A proposito del riminese che passerà in KTM: “Con Enea ho sempre avuto un buon rapporto, ci conosciamo da tanti anni, lavoriamo bene insieme, creando una bella atmosfera nel box. L’anno scorso però è stato molto sfortunato, si è infortunato e ha saltato molte gare, ma quest’anno è già stato veloce fin dall’inizio. È un grande pilota e sono sicuro che avremo grandi battaglie in futuro. Non posso che augurargli il meglio, se lo merita.”

