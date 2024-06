MotoGP | Ufficiale, Jorge Martin correrà con l’Aprilia

MotoGP Aprilia – L’Aprilia con un video sui suoi canali social ha ufficializzato l’ingaggio di Jorge Martin, che lascerà la Ducati Pramac per approdare alla casa di Noale.

Fino a qualche settimana fa sembrava impensabile che lo spagnolo lasciasse la casa di Borgo Panigale, era lui il prescelto per affiancare Pecco Bagnaia, ma poi, il secco “NO” di Marc Marquez alla Ducati Pramac ha cambiato tutti gli scenari.

Martin lascia la casa di Borgo Panigale da primo in classifica, dopo che nel 2023 si è giocato il titolo fino all’ultima gara. La sua avventura con la Ducati era iniziata nel 2021.

Per lo spagnolo contratto pluriennale con Aprilia Racing a partire dal 2025, ecco a tal proposito le parole di Massimo Rivola.

Dichiarazioni Massimo Rivola Ingaggio Jorge Martin Aprilia

“Un percorso di crescita inarrestabile, Jorge è un tassello per arrivare all’obiettivo che tutti cerchiamo con grande fame in Aprilia Racing. Grazie al Dottor Michele Colaninno per questa opportunità, ci siamo sentiti ieri sera e senza perdere tempo abbiamo deciso.”

