MotoGP | Marini ironico sulla gara di Aragon: “Alla fine ho vinto io e Marquez è arrivato secondo”

MotoGP GP Aragon Repsol Honda – Stagione sin qui da dimenticare per Luca Marini, passato quest’anno al Repsol Honda Team.

Dopo la gara di Aragon, con il rischio di venire doppiato da Marc Marquez, il #10 della casa dell’ala dorata l’ha presa con ironia. Il fratello di Valentino Rossi è rimasto ancora una volta fuori dai punti, sia nella sprint (dove è arrivato 16esimo) che nella gara della domenica.

Nella gara “lunga” mentre si stava preparando per la partenza, la sua moto si è spenta. Mentre tutti i suoi avversari partivano, è rimasto fermo in ventesima posizione sulla griglia, dovendo dirigersi il più velocemente possibile al pitlane per riaccenderla con i suoi meccanici. Ecco cosa ha detto così come riportato da AS.com.

Dichiarazioni Luca Marini GP Aragon Honda Repsol MotoGP 2024

“La moto si è spenta, non so perché, dovremo controllarla”, ha spiegato Luca dopo la gara. “È un peccato, perché ci stiamo avvicinando passo dopo passo, ma non rischiamo. In gara sono caduti molti piloti, quindi sarebbe stato facile finire a punti. Dopo alcuni giri ho migliorato, e i miei tempi sul giro sono stati simili a quelli degli altri piloti Honda. Questo è il potenziale della nostra moto in questo momento. In condizioni difficili facciamo più fatica che in condizioni normali, fa parte del processo. Ora guardiamo a Misano, che è una pista completamente diversa, con molto grip e condizioni normali.”

Tornando a quanto accaduto ad Aragon, non è passato inosservato il fatto che l’ex pilota della Ducati fosse sul punto di essere doppiato da Marc Marquez. Marini ha spinto al massimo per evitare che ciò accadesse. Tuttavia, ha usato l’umorismo per strappare qualche risata tra i giornalisti e minimizzare la situazione: “Immaginavo di essere in testa alla gara e che Marquez stesse spingendo per superarmi. Alla fine, ho vinto io e Marquez è arrivato secondo.“

4.7/5 - (43 votes)