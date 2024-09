MotoGP | GP Misano, Bagnaia: “Gara di casa sempre emozionante”

MotoGP GP Misano Ducati – Pecco Bagnaia dopo la debacle di Aragon, è pronto a tornare in pista per la gara di casa, il Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini, 13esimo appuntamento della MotoGP 2024.

Il #1 della Ducati non è ancora al 100% della forma fisica dopo la caduta di Aragon, dove era entrato in contatto con Alex Marquez, anche lui a terra. Il pilota torinese (residente però a Pesaro, a pochi km dal circuito, ndr) resta comunque fiducioso, a lui la parola.

Dichiarazioni Francesco Bagnaia Preview GP Misano Ducati MotoGP 2024

“Sono davvero felice di correre a Misano questo fine settimana. Il Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini è sempre un evento emozionante: correrò a pochi chilometri da casa e ci saranno sicuramente tantissimi appassionati a sostenerci. Sappiamo di avere un buon potenziale su questo tracciato e sarà fondamentale riuscire a fare un buon lavoro da subito per poter essere competitivi. Fisicamente non sono ancora al 100%, ma sto lavorando sodo per poter correre senza fastidi.”

