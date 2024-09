Moto3 | David Alonso correrà in Moto2 con il Team Aspar

Moto2 Team Aspar – David Alonso passerà alla Moto2 nel 2025 con il team CFMOTO Inde Aspar. Il colombiano, che guida il Campionato del Mondo Moto3 con 75 punti di vantaggio sul secondo a otto gare dalla fine della stagione, diventa così il primo pilota a completare la scaletta di formazione del Team Aspar, dal Campionato Spagnolo alla categoria Moto2.

Per Alonso questa sarà l’ottava stagione con il team Aspar da quando ha debuttato con la squadra nel 2018, nel campionato spagnolo. In questo periodo, e fino ad oggi, Alonso è diventato Campione tre volte: ha vinto il titolo spagnolo 85GP nel 2018, la European Talent Cup nel 2020 e la Red Bull Rookies Cup nel 2021. Dopo due stagioni nella JuniorGP, Alonso è passato al Campionato del Mondo Moto3 all’età di 16 anni.

Nel suo anno di debutto, Alonso aveva già ottenuto quattro vittorie e un totale di otto podi che gli hanno permesso di finire terzo in campionato, a 29 punti dal Campione. Nel 2024 è diventato il pilota di riferimento della categoria, con sette vittorie nelle prime dodici gare e con il maggior vantaggio in tutte le categorie del Motomondiale.

Dichiarazioni David Alonso Team Aspar Moto2

“Penso che sia il momento perfetto per passare alla Moto2. Quest’anno stiamo dimostrando la nostra forza e ora, con questo, l’obiettivo sarà quello di passare alla categoria intermedia con il titolo Moto3. Sono orgoglioso di poter fare questo passo con il CFMOTO Aspar Team, è più di una squadra per me, è la mia seconda famiglia. Si sono fidati di me alla fine del 2017, nel campionato spagnolo, quando avevo undici anni, e insieme abbiamo ottenuto tutto. Voglio continuare a crescere con loro e ottenere più successi.”

Dichiarazioni Jorge Martínez “Aspar” Passaggio David Alonso Team Aspar Moto2

“David (Alonso) è il massimo esponente del lavoro che stiamo facendo con i giovani piloti negli ultimi anni ed è una gioia poter dire che il prossimo anno sarà uno dei nostri piloti in Moto2. È cresciuto con noi e ora è ad un livello molto alto in Moto3. Speriamo di finire l’anno con il titolo e che possa fare il salto in Moto2 come Campione del Mondo.”