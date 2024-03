MotoGP | Guidotti: “Marc Marquez in KTM? Dubito che voglia cambiare tre moto in tre anni”

MotoGP 2024 – Il Gran Premio del Qatar ci ha restituito un competitivo Marc Marquez (in sella alla Ducati) e ci ha deliziato delle prestazioni del rookie Pedro Acosta (KTM).

I due che si erano incontrati giovedì in conferenza stampa, hanno dato vita ad una bella battaglia nella gara “lunga” della domenica, con l’iridato 2021 della Moto3 e 2023 della Moto2 che non ha mostrato timori riverenziali verso il connazionale.

In gara si sono ritrovati a lottare per il quarto posto con Acosta autore di un bel sorpasso alla curva 1. Successivamente il #31 della KTM ha sofferto il calo delle gomme, che lo ha relegato in nona posizione, ma vederlo battagliare con Marquez è stato emozionante.

Il Team Manager della casa di Mattighofen Francesco Guidotti, ha parlato della possibilità di averli in squadra. Ai microfoni di Sky Sport, ha paragonato il debutto di Pedro Acosta a quello di Jorge Martin nel 2021 (allora era Team Manager nel Team Pramac, squadra dello spagnolo, ndr). Martin è stato l’ultimo pilota a vincere nel suo anno da rookie, alla sua sesta gara al Red Bull Ring (GP di Stiria).

Dichiarazioni Francesco Guidotti su Marc Marquez e Pedro Acosta in KTM MotoGP

“Mi ha ricordato l’esordio di Martin nel 2021, quando ha fatto una partenza incredibile ed era lì con il gruppo di testa; e poi ha perso a poco a poco perché la gestione di una gara di MotoGP è diversa e più complicata. Sono ragazzi che hanno qualcosa in più dentro. Pedro ha avuto subito un buon feeling con la moto, il che è fondamentale. Sta imparando in fretta e ha sfruttato al meglio la situazione in cui si è trovato, perché un rookie impara di più facendo mezza gara con i primi cinque che 22 giri con il quindicesimo.”

Parlando della possibilità di averli entrambi in squadra ha aggiunto: “Partiamo avvantaggiati nelle decisioni da prendere, perché abbiamo già Pedro. Per quanto riguarda Marc, non nascondo che mi piacerebbe averlo. Averli entrambi sarebbe un grande cosa. Ma ha fatto molto bene con la Ducati e trovo strano che voglia cambiare tre moto in tre anni, se non altro per la sua età. Penso che giocherà le carte che ha con questa moto, anche in futuro.”

