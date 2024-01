MotoGP | Il Team Gresini parla spagnolo, la parola ai fratelli Marquez

Presentazione Gresini Racing 2024 – Questa sera alle 18:30 presso la discoteca Cocoricò di Riccione, si è tenuta la presentazione della stagione 2024 del team Gresini, che vedrà schierati il due volte iridato Alex Marquez e il fratello, otto volte campione del mondo, Marc Marquez. Una nuova sfida ma con tanta voglia di conferme per quanto riguarda Alex e di riscatto per quanto riguarda Marc, dopo quattro stagioni difficili per via dell’infortunio all’omero destro, avvenuto durante il Gran Premio di Jerez 2020. La via più semplice per lui avrebbe potuto essere quella di restare in Honda sia per quanto riguarda il budget sia per avere la “scusante” di una moto inferiore. Ma questo non fa parte dello stile di Marc Marquez.

Dichiarazioni Marc Marquez, presentazione Gresini Racing Team

“Sono contento di essere qui, il feeling è strano dopo tanti anni con la stessa moto ma è una sfida molto bella. Ho provato la moto solo un giorno ma mi sono sentito bene, non vedo l’ora di andare in Malesia per i test. Sono come un bambino con le scarpe nuove che vuole cercare di imparare delle cose. L’obiettivo di questa sfida è tornare a divertirmi, ho vinto tanto ma gli ultimi anni sono stati difficili per me e cercavo una cosa diversa: divertirmi di nuovo sulla moto. Il team Gresini è stato l’unico che mi ha aspettato, è una sfida rischiosa per me ma molto bella per il team Gresini che ha molta storia”

Dichiarazioni Alex Marquez, presentazione Gresini Racing Team

“Sono arrivato l’anno scorso dopo un momento difficile della mia carriera ma ho creduto in questo team e questa famiglia. E’ stata una stagione forte, ci sono degli errori che dobbiamo sistemare ma abbiamo finito la stagione in buona forma con i risultati che vogliamo. Dobbiamo cominciare da zero ma con l’esperienza di un anno. Non voglio darmi un obiettivo ma dobbiamo fare un’evoluzione dall’anno precedente, dobbiamo essere davanti altrimenti non ci si vede in TV. Lotta con Marc? Io faccio il mio, lui ha già vinto tanto! (scherza, ndr). Alla fine se vince uno o l’altro rimane tutto in casa ma se sono davanti io, è meglio! Il mio consiglio è stato da fratello perché so cos’ha passato dal 2020 fino adesso e so di cosa aveva bisogno. Lui ha scelto, è un sogno per me dividere il team con lui. Quest’anno sarà diverso, un compagno di squadra forte mi può aiutare”