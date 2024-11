MotoGP | L’ultima gara della stagione si disputerà a Barcellona

GP Valencia Sostituito da Barcellona – Dopo la comunicazione dell’annullamento del Gran Premio della Comunitat Valenciana, annullamento dovuto alla tempesta DANA, che ha provocato 200 morti, decine e decine di feriti e molti dispersi, arriva ora la notizia che l’ultima gara della stagione si disputerà nelle stesse date ma a Barcellona.

Inizialmente si era provato a tenere in piedi il luogo e la data originali (Dorna e FIM avrebbero voluto questa soluzione, a loro dire anche per aiutare economicamente la zona colpita, ndr), ma i piloti, su tutti Pecco Bagnaia erano contrari ad andare a correre (ed eventualmente far festa, ndr) in un paese devastato e che al momento è in piena emergenza, con sfollati, mancanza di acqua potabile e ricerca di dispersi.

Il #1 della Ducati era arrivato addirittura a “minacciare” di rinunciare alla rincorsa al Titolo nel caso in cui si fosse andati a correre a Valencia. Alla fine il Governo locale ha comunicato la decisione di annullare l’evento.

Comunicato Carlos Ezpeleta MotoGP su cancellazione GP Valencia e Ultima Gara a Barcellona

“Abbiamo pensato che fosse importante informare i piloti prima che uscissero in pista, specialmente quelli in competizione per le posizioni di vertice, per confermare che ci sarebbe stato un altro evento nel calendario.

Sono stati stato un paio di giorni molto difficili, molto di più per la Comunità di Valencia ovviamente, ma pensiamo che, data la situazione in cui si trova il Campionato, dal punto di vista sportivo, ma anche per i fan in tutto il mondo, fosse importante tenere un evento finale della stagione.

Lo dobbiamo al paddock e ai nostri fan. Abbiamo esaminato tutte le possibilità che avevamo, è molto difficile organizzare un evento in due settimane, ma nelle ultime 48 ore abbiamo guardato tutte le alternative possibili e pensiamo che Barcellona sia il posto migliore dato la vicinanza a Valencia, visto che molte persone stavano già viaggiando per arrivare alla finale, e specialmente per i fan pensiamo che sia il posto migliore per loro.

Sappiamo anche che saremo in grado di aiutare la Comunità di Valencia da quella posizione. Per questo motivo abbiamo richiesto al Governo della Catalogna di poter tenere l’evento lì. Vogliono comunicare e allinearsi con il Governo della Spagna e quello di Valencia prima di confermare l’evento, e speriamo che la conferma arrivi nelle prossime 48 ore. Ma l’urgenza in questo momento è Valencia, non confermare il nostro GP. È qualcosa per cui possiamo aspettare e una volta confermato inizieremo a lavorare il più duramente possibile, è sicuramente una sfida ma pensiamo che possiamo farcela e e sentiamo di doverlo ai nostri fan. Vogliamo ringraziare l’intera comunità di MotoGP, i piloti e i team, per la loro proattività, aiuto e supporto.”

