MotoGP | Luca Cadalora: “Ducati con Bagnaia e Marquez ha costruito un Dream Team”

MotoGP Ducati Factory Team – Il prossimo anno il Team Ducati Factory schiererà il confermato Pecco Bagnaia e l’otto volte iridato Marc Marquez, che prenderà il posto di Enea Bastianini.

La svolta al Mugello, quando tutti si aspettavano l’ufficializzazione di Jorge Martin, la “Rossa” a due ruote ha annunciato a sorpresa l’ingaggio dell’otto volte iridato

Il “No” categorico di Marc Marquez al Pramac Racing (dove avrebbe avuto a disposizione una Ducati Desmosedici GP 25 Factory, ndr) aveva cambiato le carte in tavola e a quel punto Martin ha colto l’occasione per firmare con Aprilia.

In molti hanno criticato questa scelta (che ha poi spalancato le porte della Yamaha al Pramac Racing), non però il tre volte Campione del Mondo Luca Cadalora, che in un’intervista rilasciata a Relevo.com parla invece di Dream Team.

“Marquez mi ha sorpreso. Inizialmente ha incontrato difficoltà, ma non mi aspettavo che fosse così altamente competitivo. Sta andando molto bene. Fa parte di una squadra satellite, e questo comporta molti limiti. Sì, sono bravi in Gresini, ma non è come correre in una squadra ufficiale. L’arrivo in Ducati è stata una sorpresa per tutti, perché nessuno se lo aspettava. Detto questo, e senza sottovalutare Martin, grande pilota, molto veloce, penso che abbiano costruito un Dream Team. Quello che verrà è bellissimo, un sogno.”

“Acosta mi piace. Ha talento e sta imparando. Il primo anno nella massima categoria è il più difficile, perché bisogna capire la gestione delle gomme e mille dettagli tecnici che hanno a che fare con la gestione della gara. Non basta essere veloci. Nel suo caso, ha iniziato senza sapere nulla, ma ha dimostrato subito di essere bravo. Penso che abbia capito bene i meccanismi. Sì, è probabile che sia uno dei migliori nel prossimo futuro.”

