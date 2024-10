MotoGP | Quartararo ancora senza benzina: “Due volte su tre è un pò troppo”

MotoGP GP Giappone Yamaha Monster – Fabio Quartararo per la seconda volta in tre gare ha finito il carburante proprio all’ingresso dell’ultima curva della gara.

Era accaduto nel Gran Premio dell’Emilia Romagna e questo gli era costato il quinto posto finale (sarebbe stato il miglior risultato della stagione, ndr) ed è accaduto di nuovo al Mobility Resort Motegi, teatro del Gran Premio del Giappone.

Evidentemente c’è qualcosa che non va sui calcoli fatti dagli uomini della casa di Iwata, un qualcosa che non dovrebbe accadere nel Campionato più importante del Mondo, quello dei prototipi della MotoGP.

Dichiarazioni Fabio Quartararo Due GP su Tre Senza Benzina Gp Giappone Motegi MotoGP 2024

“Finire la benzina due volte in tre gare, penso che sia un po’ troppo. Già poco prima del ponte ho iniziato a sentirlo e poi all’uscita dell’ultima curva la moto si è fermata. Per me, è solo che non sono ancora a posto con l’elettronica. Penso che la strategia non stia chiaramente funzionando. Le spie sul cruscotto non funzionano come ci aspettiamo. Ecco perché la luce è apparsa quando ero senza carburante, troppo tardi!”.

Foto: Valter Magatti

