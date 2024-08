MotoGP | Lorenzo su Marc Marquez: “Vincerà ancora un Titolo”

MotoGP Ducati – Il cinque volte iridato Jorge Lorenzo, ha parlato nel suo nuovo ruolo di commentatore di DAZN Spagna.

Dopo il Gran Premio d’Austria il maiorchino ha parlato di Marc Marquez e della sua rimonta, con un pensiero al passato e uno al futuro, quando sarà team-mate di Pecco Bagnaia nel Team ufficiale.

Al Red Bull Ring dopo una caduta nella gara Sprint, l’otto volte iridato ha avuto problemi in gara sia prima che durante la partenza (perdita valvola ruota anteriore e abbassatore non “ingaggiato”, ndr) e poi è stato autore di una bella rimonta che lo ha portato sino al quarto posto. Ecco a tal proposito il Lorenzo pensiero.

Dichiarazioni Jorge Lorenzo GP Austria Red Bull Ring Marc Marquez

“Nei suoi anni migliori (Marquez) era superiore per tanti motivi, non solo in termini di titoli, ma anche tecnicamente e fisicamente e la gente pensava alla regola del tre: il miglior pilota con la moto migliore farà piazza pulita. Anche io avevo detto: penso che vincerà il campionato” – parlando del presente così come riportato da Marca.com, Lorenzo ha invece ammesso come Marc vincerà ancora un altro titolo – “Penso che probabilmente non abbiamo visto l’ultimo titolo di Marc Marquez. Ma non sarà facile per lui vincere di nuovo un campionato del mondo perché ha due giovani forti (si riferisce a Pecco Bagnaia e Jorge Martin, ndr). Pecco ama avere tutto sotto controllo, ed è uno specialista nel controllare tutti i rischi e tutto il resto. Marc è l’opposto, è il re dell’improvvisazione. Avremo due piloti molto diversi nello stesso box.” – Ha poi parlato della rimonta avvenuta in Austria – “Con Marc non ci si annoia mai, è un pilota molto bravo ad improvvisare. Ha dato spettacolo in questa gara.”

