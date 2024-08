MotoGP | Calendario Motomondiale 2025, apertura in Thailandia

Motomondiale 2025 – Cambia la data di apertura del Motomondiale 2025, non sarà più il Qatar ad aprire le “danze”, ma la Thailandia, dove si scenderà in pista dal 28 febbraio al 2 marzo.

Il Chang International Circuit di Buriram accoglierà la MotoGP dal 28 febbraio al 2 marzo 2025 (date provvisorie, ndr), sarà la prima volta in 25 anni che si partirà dal sud-est asiatico.

Il primo GP di Thailandia si è svolto nel 2018 e nei quattro eventi tenutisi finora, più di 800.000 fan hanno varcato i cancelli di Buriram. Per loro l’occasione di assistere al round inaugurale di una stagione, qualcosa di unico e storico.

Dichiarazioni Gongsak Yodmani governatore della Sports Authority della Thailandia Apertura MotoGP 2025

“Essere l’appuntamento d’apertura comporta numerosi vantaggi, questo ci permetterà di sfruttare un evento sportivo di livello mondiale per stimolare l’economia e generare entrate sostanziali, in linea con la politica del turismo sportivo. Uno dei fattori che renderanno la stagione 2025 particolarmente eccitante è rappresentato dai significativi cambiamenti di team da parte dei piloti. Ciò renderà per gli amanti della MotoGP di tutto il mondo il nostro appuntamento ancora più interessante. Dopo i quasi quattro mesi della pausa invernale, la gara inaugurale mostrerà i protagonisti con i nuovi colori ed evidenzierà le dinamiche legate a ogni squadra. Come organizzatrice dell’evento, Dorna Sports ha in programma di promuovere l’apertura della stagione con decisione, richiamando l’attenzione degli appassionati di tutto il mondo. La visibilità del round thailandese sarà quindi ancora più alta del solito. Si affermerà come meta imperdibile. A nome della Sports Authority della Thailandia vorrei esprimere la più sincera gratitudine a Dorna Sports. Il Paese è preparato sotto tutti gli aspetti, lo garantisco.”

Dichiarazioni Carmelo Ezpeleta, CEO di Dorna Sports Apertura MotoGP 2025 Thailandia

“La Thailandia svolge un ruolo di primo piano in questo contesto. Si tratta di un Paese che esprime grande passione, come evidente dalla grande affluenza di pubblico registrata ogni anno quando si è corso a Buriram. L’atmosfera che sapranno creare per il primo evento della stagione sarà incredibile. Da quando è entrato a far parte del calendario, il circuito di Buriram è diventato subito tra i più apprezzati. Facile capire perché: è un luogo fantastico per la MotoGP, con un tracciato che sembra fatto apposta per stimolare gare combattute e spettacolari come quelle che abbiamo già visto. Quest’anno ci torneremo, e non vediamo l’ora. L’apertura di stagione del 2025, poi, farà la storia.”

Il resto del calendario e le date definitive verranno diramate nel corso di questa stagione.

