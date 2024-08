MotoGP | Andrea Dovizioso in sella alla Yamaha M1 nei test di Misano

MotoGP Yamaha Monster – Andrea Dovizioso sarà in sella alla Yamaha M1 nei test di Misano. Il forlivese sostituirà l’infortunato Cal Crutchlow.

Il pilota britannico è stato operato alla mano all’inizio di quest’anno, ma ha avuto delle complicazioni. Mentre Crutchlow si concentra sul recupero completo, Dovizioso ricoprirà per il momento il ruolo di collaudatore Yamaha Factory Racing MotoGP.

Dovizioso e Yamaha hanno completato un test preliminare qualche settimana fa al Mugello per confermare che il legame tra Dovizioso e la YZR-M1 fosse ancora forte come è sempre stato. Il “Dovi” sarà in pista in un test privato che si terrà al Misano World Circuit Marco Simoncelli martedì 20 e mercoledì 21 agosto.

Dichiarazioni Andrea Dovizioso Test Misano Yamaha MotoGP

“Mi dispiace che Cal non stia ancora bene e spero che si riprenda presto. Detto questo, sono felice ed emozionato di avere la possibilità di salire di nuovo su una MotoGP e vorrei ringraziare Yamaha per questa opportunità. Spero di poter dare il mio contributo allo sviluppo della moto.”

