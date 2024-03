MotoGP | Lorenzo su Marc Marquez: “Nuova Ducati superiore alla vecchia GP 23”

MotoGP Ducati Gresini – Il cinque volte Campione del Mondo Jorge Lorenzo ha parlato del passaggio di Marc Marquez dalla Honda alla Ducati.

Il connazionale dell’ex pilota di Yamaha, Ducati e Honda, ha esordito in Qatar in sella alla Desmosedici GP 23 ottenendo un quinto posto nella gara Sprint e un quarto nella gara “lunga” della domenica.

Secondo Lorenzo Marquez può fare molto bene, ma è passato in Ducati nell’anno in cui la differenza con il modello precedente della Desmosedici è più marcato rispetto agli anni precedenti. Ecco cosa ha detto Lorenzo a Mundo Deportivo.

Dichiarazioni Jorge Lorenzo su Marc Marquez in Ducati MotoGP 2024

“Penso che abbia preso la decisione migliore a livello sportivo, anche se aveva un contratto molto importante con la Honda. Sapendo che ha 30 anni e che ogni anno che passa si avvicina al ritiro, non è piacevole per un pilota vincente ritrovarsi anche fuori dalla top-5 in molte gare e senza la possibilità di lottare per il titolo. È stato difficile vedere il duo Marquez-Honda separarsi dopo molti anni, ma penso che sia stato un divorzio senza contestazioni. Ha tolto pressione alla Honda e le ha permesso di ripartire da zero con nuovi piloti e nuovi progetti, cambiando anche i colori della moto.”

Dichiarazioni Jorge Lorenzo su aspettative Marc Marquez MotoGP 2024

“È uno dei migliori piloti della storia e l’unico che abbia mai visto che non ha praticamente paura di cadere o farsi male. Ha ancora un’ambizione smodata. Certo, le cose stanno cambiando. Ora vediamo un Marquez più riflessivo e più prudente. È probabile che, a causa del grave infortunio che ha avuto al braccio, non vedremo più lo stesso Marc, ma starà comunque meglio in futuro. Possiamo vedere un Marquez che non ha perso molta velocità e con l’impeto che nel corso della sua carriera gli ha giovato molte volte; un Marc che commette meno errori e subisce meno cadute, essendo allo stesso tempo più costante e costante per lottare per i campionati.”

Dichiarazioni Jorge Lorenzo Marc Marquez Ducati GP 23 o GP 24 MotoGP 2024

“Sono sicuro che se potesse scegliere, sceglierebbe la moto 2024. Deve dimenticare quello svantaggio a livello psicologico e, con quello che ha, essere il miglior pilota Ducati in sella alla 2023. Se così fosse, potrebbe sorprendere chi usa la 2024. Ci sono anni in cui c’è un grande divario tra la vecchia moto e quella nuova, ma ce ne sono altri in cui la nuova va peggio. E’ successo in passato, ma non credo che sia il caso della Ducati di quest’anno. Precisamente, questa stagione è quella in cui la nuova moto è nettamente migliore di quella vecchia e questo non è un bene per Marc. Non credo che il gap sia insormontabile, ma con la 2024 Marquez andrebbe un po’ più forte. Purtroppo per lui, è arrivato in Ducati in un anno in cui sembra che quella nuova sia nettamente migliore di quella vecchia.”

Dichiarazioni Jorge Lorenzo Supporto Ducarti a Marc Marquez MotoGP 2024

“La politica e il rapporto di Marc con Ducati e Gigi Dall’Igna saranno molto importanti. Gigi è contenta dell’arrivo di Marquez, sostiene il suo atterraggio. Vuole avere i migliori piloti tra le sue fila e sono sicuro che, se Marc continuerà a fare bene come ha fatto al debutto, Dall’Igna e Ducati lo sosterranno quest’anno e vorranno che rimanga con il marchio in futuro.”

