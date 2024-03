MotoGP | GP Qatar Dall’Igna (Ducati): “Bagnaia semplicemente perfetto”

GP Qatar MotoGP 2024 Ducati – Grande inizio di stagione per Pecco Bagnaia e la Ducati, che dopo il weekend del Qatar, sono primi in classifica.

Il due volte iridato della MotoGP dopo il quarto posto nella Sprint del sabato, si è aggiudicato di forza la gara “lunga” della domenica, portandosi in testa al Campionato del Mondo MotoGP 2024.

Per Bagnaia 19^ vittoria in MotoGP, eguaglia Barry Sheene, mentre per la Ducati è il successo #88 in MotoGP, decimo consecutiva.

Entusiasta il Direttore Generale di Ducati Corse Gigi Dall’Igna, “papà” delle Desmosedici che stanno dominando la scena in Top class.

Dichiarazioni Gigi Dall’Igna su Pecco Bagnaia Gara GP Qatar MotoGP 2024

“Pecco è stato bravo e ha fatto una gran partenza. Ha rischiato nel primo giro, ed ha fatto bene. La sua gestione di gara è stata ineccepibile ed ha fatto tutto ciò che doveva fare per evitare di essere ripreso, mantenendosi concentrato e cercando al contempo di tenere sotto controllo l’usura degli pneumatici. La sua condotta di gara è stata semplicemente perfetta, non c’è niente che avrebbe potuto fare meglio di così, e lo stesso vale per la squadra. È un gran campione e siamo contenti che sia con noi per i prossimi anni. Anche Enea ha fatto una bella gara: è finito tra i primi cinque e sono convinto che quest’anno ci regalerà grandi soddisfazioni perché sta lavorando molto bene con la sua squadra.”

4.6/5 - (41 votes)