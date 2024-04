MotoGP | Lorenzo: “Sarei sorpreso se KTM non provasse a fare un Dream Team con Acosta e Marc Marquez”

MotoGP KTM – Pedro Acosta è stata sin qui la vera rivelazione della MotoGP 2024. Il pilota della KTM (Team GASGAS Tech3), rookie di categoria, ha impressionato sia nei test invernali che nelle prime due gare disputate in Qatar e in Portogallo.

Sul toboga di Portimao ha ottenuto il primo podio in MotoGP, pilota più giovane a riuscirci (terzo considerando anche la classe 500cc, ndr).

Il cinque volte iridato Jorge Lorenzo vorrebbe vedere un Dream Team in KTM formato da Acosta e da Marc Marquez, quest’ultimo passato quest’anno dalla Honda alla Ducati Gresini.

Dichiarazioni Jorge Lorenzo Dream Team Marc Marquez – Pedro Acosta

“Sarei sorpreso se KTM non provasse a fare un dream team con Acosta (e Marc Marquez, ndr) – ha detto Lorenzo come riportato da As.com – Da un punto di vista sportivo sarebbe fantastico, anche se dovesse esserci il passaggio di Binder alla GASGAS. Ma se hai un’opportunità del genere…”

Lorenzo è poi tornata parlare dell’incidente che a Portimao ha coinvolto Pecco Bagnaia e Marc Marquez: “Secondo me, a Portimao, Pecco ha visto che Martin stava vincendo, che Bastianini andava forte, che Vinales sull’Aprilia era davanti e che Acosta, un debuttante, lo aveva superato. Marquez guida la GP23 e Bagnaia ha detto che non lo avrebbe lasciato passare. Non avendo le sue emozioni ben controllate, ha preso una decisione un po’ rischiosa che ha fatto finire entrambi a terra. Un errore insolito per Bagnaia, che sembra avere sempre la situazione sotto controllo.”