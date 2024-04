MotoGP | Jerez dedicherà la Curva 7 a Carmelo Ezpeleta

MotoGP Jerez – Il sindaco di Jerez e Presidente di Cirjesa, María José García-Pelayo (nella foto insieme ad Arturo Bernal, Ministro del Turismo, della Cultura e dello Sport della Junta de Andalucía, ndr), ha annunciato che la curva 7 del Circuito de Jerez-Ángel Nieto sarà intitolata a Carmelo Ezpeleta, CEO di Dorna (a destra nella foto, ndr).

Il Governo di Jerez dà il nome di questa curva 7 a Carmelo Ezpeleta come segno di riconoscimento del suo lavoro a favore del motociclismo e, nello specifico, del Circuito de Jerez-Ángel Nieto durante tutti questi anni per ospitare il Gran Premio di Spagna MotoGP e il Campionato del Mondo SBK.

Come si legge sul sito del circuito andaluso, il sindaco di Jerez ritiene che questa dedica sia un atto di giustizia nei confronti del CEO di Dorna per il suo instancabile sostegno al Circuito di Jerez, unendosi così al resto delle leggende che popolano altre curve del circuito di Jerez.

La curva 7 è una veloce curva a sinistra (molto aperta) che porta ad altre curve più ripide. Questa curva, che si erge sopra l’Arroyo de El Gato, è stata rimodellata per aumentare la sicurezza nell’ambito del progetto di miglioramento delle vie di fuga delle curve 1, 5, 6 e 10 del Circuito de Jerez-Ángel Nieto per adattarle agli standard per i circuiti della Federazione Internazionale di Motociclismo. Grazie a questi miglioramenti, la precedente prima linea di protezione di 40 metri è stata convertita in una protezione di 70 metri.

Questa curva, che dal prossimo Gran Premio sarà ribattezzata Carmelo Ezpeleta, si trova tra quelle dedicate a Dani Pedrosa e Jorge Martínez Aspar.

Ezpeleta, nato a Barcellona nel 1946, è il grande artefice di questo sport essendo uno dei più appassionati dei cinque continenti ed è il grande difensore di Jerez come capitale del motociclismo, il più grande difensore di questa pista nelle sue tante vicissitudini senza che Jerez mancasse mai all’appuntamento con il Gran Premio di Spagna. Fu proprio sul Circuito di Jerez, 32 anni fa, che annunciò che avrebbe preso in mano la gestione del Motomondiale.

Attualmente, il Circuito de Jerez ha 12+1 curve (8 a destra e 5 a sinistra) distribuite sui 4.423 metri di lunghezza. Di questi, 7 corrispondono a motociclisti come Ángel Nieto, Peluqui, Sito Pons, Aspar, Crivillé, Lorenzo e Pedrosa.