MotoGP | Rivola su Quartararo: “Meglio i soldi o un progetto che mi permetta di vincere?”

La scorsa settimana Fabio Quartararo ha sorpreso tutti quando ha annunciato di aver rinnovato il contratto con Yamaha per altre due stagioni. Nonostante le difficoltà sulla moto dalla scorsa stagione, il francese ha voluto dare nuovamente fiducia al team giapponese, declinando l’offerta di Aprilia. Intervistato in merito alla questione da Motorsport.com, l’amministratore delegato del team di Noale, Massimo Rivola, ha ammesso che l’obiettivo della squadra è investire i soldi per realizzare una moto vincente, piuttosto che riempire le tasche dei piloti. Pare che il francese sia il pilota più pagato in griglia dal momento che Yamaha gli ha offerto 12 milioni di euro a stagione, mentre Aprilia ha offerto circa 4 milioni di euro.

Dichiarazioni Massimo Rivola su rinnovo Quartararo-Yamaha

“Il limite che abbiamo a livello economico in termini di stipendi dei piloti è molto legato alle prestazioni della moto. Se un pilota vuole vincere, non so se i soldi dovrebbero essere il fattore determinante in quella decisione. Prima di allora, penso che sia più importante che si chieda cosa vuole fare: voglio fare soldi o voglio un progetto che mi permetta di vincere? E penso che il progetto Aprilia ti permetta di lottare per vincere. E dirò di più: se vincerà, i soldi non saranno un problema. Ma l’impegno deve essere reciproco. Non sono abituato a commentare le notizie sugli altri team. In questo caso, mi limiterò a dire che mi sembra che Yamaha si stia muovendo nella giusta direzione”.