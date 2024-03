MotoGP | GP Qatar, Marini: “Abbiamo del lavoro da fare”

MotoGP GP Qatar Repsol Honda – Luca Marini è pronto a disputare la prima gara in sella alla Honda RC213V del Repsol Honda Team.

Il pilota pesarese dopo tre anni in sella alla Ducati, ha accettato la sfida giapponese, riportare al vertice la casa di Tokio, che insieme alla Yamaha gode delle concessioni in fascia “D”, vale a dire test con piloti titolari, sviluppo motore, sviluppo aerodinamica e più gomme per i test.

L’obiettivo per il fine settimana qatariota sarà quello di aumentare il feeling con il nuovo prototipo della Honda, che al momento sembra ancora lontano dal vertice. Ricordiamo che lo scorso anno centrò la pole position proprio al Lusail International Circuit.

Dichiarazioni Luca Marini Preview GP Qatar Honda Repsol MotoGP 2024

“È giunto il momento di tornare a correre e ora posso farlo come parte del Repsol Honda Team. È un’altra pietra miliare emozionante nel viaggio che ho intrapreso dalla fine dello scorso anno. Ogni volta che lavoriamo insieme come squadra riusciamo a trovare qualcosa e a fare ulteriori passi avanti. Questo primo fine settimana ci darà l’opportunità di mettere a punto alcuni dettagli provati nei test e anche di capire meglio come lavorare insieme durante un fine settimana di gara. Abbiamo del lavoro da fare e non vedo l’ora di iniziarlo come pilota ufficiale Honda.”

