MotoGP | GP Thailandia Sprint Race, Bastianini: “E’ stata una bella gara”

MotoGP GP Thailandia Ducati – Enea Bastianini ha vinto la Sprint Race del Gran Premio della Thailandia, 18esimo appuntamento della MotoGP 2024.

Il #23 della Ducati che partiva dalla prima fila, secondo tempo, ha approfittato in partenza di un errore di Jorge Martin che ha portato largo anche Pecco Bagnaia e una volta preso il comando della gara non lo ha più lasciato sino alla bandiera a scacchi. Per la “Bestia” quinta medaglia Sprint consecutiva. Ecco cosa ha raccontato a Sky Sport.

Dichiarazioni Enea Bastianini Sprint Race GP Thailandia Ducati MotoGP 2024

“E’ stata una bella gara, ho approfittato dell’errore di Jorge (Martin) in curva 1, sono uscito meglio e ho cercato di fare un piccolo gap, dopo è stato semplice anche se erano sempre lì. Quando parto con una gomma usata davanti faccio fatica, mi aspettavo il drop in gara ma c’è stato meno. E’ una cosa che succede dalle ultime gare. Ho cambiato approccio, sono migliorato in partenza, sono più avanti e tutto diventa più semplice anche nelle Sprint. Non avevo Binder di fianco e quindi è stato semplice! La gomma è calata abbastanza, nessuno ha ancora provato la gomma più dura domani. Sono tentato, domani vediamo.”

