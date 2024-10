MotoGP | Gp Thailandia Sprint Race, Martin: “Ho fatto il massimo”

MotoGP GP Thailandia Ducati Pramac – Jorge Martin ha chiuso al secondo posto la Sprint Race del Gran Premio della Thailandia, 18esimo appuntamento della MotoGP 2024.

Il leader della classifica iridata ha provato una partenza a “razzo”, arrivando però leggermente lungo alla prima curva poco dopo aver preso la testa della gara.

Rientrato in quinta posizione ha poi rimontato sino alla seconda e il sorpasso decisivo su Bagnaia gli regala due punti in più da aggiungere ai 20 che aveva dopo l’Australia. Ecco cosa ha detto il #89 della Ducati ai microfoni di Sky Sport.

Dichiarazioni Jorge Martin Sprint Race GP Thailandia Ducati MotoGP 2024

“Ho fatto il massimo, gara molto difficile. Ho fatto una bella partenza, ho voluto passare Enea ma quando l’ho passato ha mollato i freni e ho dovuto mollare. Pecco era lì e avevo due opzioni: andare contro Pecco o mollare il freno sapendo che avrei perso delle posizioni. Ho preferito non toccare nessuno e perdere posizioni. Da lì una gara difficile con Pedro, Marc e Pecco che era in forma. Ho fatto il sorpasso in un punto critico, sono andato lungo, posso andare sul verde solo una volta e ce l’ho fatta. Da lì ho provato a spingere, Pecco era in forma, ho visto che a fine gara era vicino e ho provato a spingere fino alla fine. La seconda posizione va bene. Sono quello che ho preso più rischi, quando ero sesto mi sono innervosito, ho fatto sorpassi dove avevo più margine. Non aveva senso risparmiare se mi sentivo bene. Oggi era tutto difficile per il caldo, sono molto contento, stiamo facendo un bel lavoro. Ultimamente faccio sauna perché mi va bene per il caldo, oggi l’ho fatta in pista perchè avevo tre moto davanti. Domani spero di stare davanti così ho più aria fresca. Ho fatto fatica a sorpassare Pedro ma con la gomma nuova è difficile sorpassare, Pedro con la KTM deve usare tutto sulla gomma e poi è un grande staccatore.”

4.7/5 - (45 votes)