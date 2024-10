MotoGP | Gp Thailandia Sprint Race, Marc Marquez: “Bastianini passo incredibile”

MotoGP Ducati Gresini – Marc Marquez pensava di poter lottare per il podio nella gara Sprint di Buriram, ma non aveva fatto i conti con Enea Bastianini, vincitore della gara.

L’otto volte iridato dopo la caduta delle qualifiche partiva dalla seconda fila, quinto tempo. La sua è stata una buona partenza e all’uscita delle prima curva era terzo, ma poi si è dovuto arrendere al ritorno di Jorge Martin (chiudendo quarto, ndr), con quest’ultimo arrivato largo alla prima curva. Ecco cosa ha detto lo spagnolo ai microfoni di Sky Sport.

Dichiarazioni Marc Marquez Sprint Race Gp Thailandia MotoGP 2024

“Prima della Sprint pensavo di lottare per il podio ma oggi Enea (Bastianini) si è svegliato e quando lui è partito il passo è stato incredibile. Abbiamo concluso quarti, facciamo troppa difficoltà nei primi due settori, siamo lontani ma ci siamo. La posizione della griglia era il mio obiettivo, domani il target è finire quarto vedendo com’è andata la Sprint Race. Oggi ho fatto lo stesso passo di ieri, per il momento io non posso fare di più. Abbiamo lavorato tanto con le gomme per capire quella della gara. Vediamo domani il warm up, penso che la gomma dura è quella che funziona meglio.”

