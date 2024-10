MotoGP | Gp Thailandia Gara, Martin: “Ho rischiato di cadere”

MotoGP GP Thailandia Ducati Pramac – Jorge Martin ha bissato il secondo posto della Sprint Race nel Gran Premio della Thailandia, 18esimo appuntamento della MotoGP 2024.

Il pilota del Pramac Racing è partito fortissimo sotto la pioggia e con l’asfalto bagnato, ma un errore gli ha fatto perdere la leadership della gara, retrocedendo in terza posizione.

Da lì in poi ha gestito e alla fine ha approfittato della caduta di Marc Marquez per portare a casa un fondamentale secondo posto in ottica Campionato.

I punti di vantaggio su Bagnaia (oggi vincitore, ndr) sono ora 17 e al madrileno basterebbero 4 secondi posti (Sprint e gare “lunghe”, ndr) per aggiudicarsi il Titolo. Ecco cosa ha detto il #89 della Ducati ai microfoni di Sky Sport.

Dichiarazioni Jorge Martin Gara GP Thailandia Ducati MotoGP 2024

“I rischi sono stati grandi oggi, nessuno voleva essere Pecco (Bagnaia) o me. Prima della gara era difficile controllare tutto, sono partito bene ma ho visto che le condizioni non erano come nel Warm Up, non avevo grip. Ho fatto un errore, mi hanno passato Pecco e Marc (Marquez), quando Marc è caduto ho rischiato anche io. Fare secondo in una giornata così è fantastico, siamo nella strada giusta. Pecco doveva prendere più rischi di me e c’è riuscito. Oggi ho fatto il massimo, senza quell’errore avrei comunque finito secondo, oggi non avrei fatto di più, Pecco aveva un’altra marcia. E’ stata una gara molto mentale, non volevo perdere la lucidità e ce l’ho fatta fino alla fine. Il Warm Up era più asciutto, potevi andare sui cordoli ma in gara come lo toccavi partiva dietro, Pecco è stato molto furbo, ha capito il momento giusto nel quale andare sui cordoli. Quando l’ho capito io, avevo già perso le gomme.”

