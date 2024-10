MotoGP | GP Thailandia Gara, Bagnaia: “Mai dubitare del Campione del Mondo”

MotoGP GP Thailandia Ducati – Pecco Bagnaia ha vinto il Gran Premio della Thailandia, 18esimo appuntamento della MotoGP 2024, corso al Chang International Circuit di Buriram,

Con la pista bagnata e tutti i piloti in pista con le rain, il #1 della Ducati, che partiva dalla pole position, ha perso qualche posizione in partenza e ad inizio gara ha lasciato sfogare Jorge Martin, che in quel momento ne aveva di più.

E’ poi arrivato l’errore di “Martinator” che è arrivato lungo in una curva e da quel momento in poi il piemontese ha tenuto la testa della gara sino alla bandiera a scacchi. Il tre volte iridato ha ribattuto due attacchi di Marc Marquez (che in quel momento era secondo, ndr) incrociando la traiettoria e con questo successo si porta a -17 dal madrileno quando mancano due gare alla fine della stagione, Sepang e Valencia. Ecco cosa ha detto a Sky Sport MotoGP.

Dichiarazioni Francesco Bagnaia Gara GP Thailandia Ducati MotoGP 2024

“La prima cosa che voglio fare è ringraziare il team e dedicare la vittoria. Stamattina non mi trovavo bene, in frenata non riuscivo a sfruttare il potenziale. L’intuito che hanno avuto è stato quello giusto e appena è partita la gara mi sono trovato meglio. Già alla tre potevo frenare forte. La gara è stata eternamente lunga, con Marc (Marquez) la lotta è stata bella, non volevo farlo stare davanti ed era fondamentale recuperare dei punti. Peccato che sia finita lì, il guadagno di oggi vale a livello di mentalità e confidenza. Una vittoria così, dà un grande gusto. Non bisogna mai dubitare del Campione del Mondo! Ieri abbiamo fatto uno sbaglio che non capiterà più, oggi il lavoro che è stato fatto mi rende ancora più orgoglioso perché sappiamo che il bagnato non è il mio punto forte. Ci sono stati due momenti difficili: i primi due giri dove vedevo Jorge spingere tanto ma io non sentivo il grip dietro al massimo. Il secondo è stato il giro dove Marc è caduto, ho voluto provare a forzare la mano ed eravamo a due decimi sotto dal best lap, anche io potevo scivolare in quella frazione. Dovevo vincere per forza di cose, la lunghezza della gara è stata complicata. Cercavo di gestire i giri che mancavano, non si riusciva più ad accelerare perché la gomma era finita e cercavo di fare il tempo in un altro modo

