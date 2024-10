MotoGP | Gp Thailandia Gara, Acosta: “Oggi non potevo chiedere di più”

MotoGP Gp Thailandia KTM GASGAS – Dopo cinque zeri consecutivi tra gare Sprint e gare “lunghe” della domenica, Pedro Acosta ha centrato un grande podio nel Gran Premio della Thailandia.

Il rookie della KTM ha fatto una grandissima gara sull’asfalto bagnato del Chang International Circuit di Buriram, battagliando senza timori reverenziali anche con i i compagni di marca Jack Miller e Brad Binder. Ecco cosa ha detto il giovane “squalo” di Mazarron ai microfoni di Sky Sport MotoGP.

Dichiarazioni Pedro Acosta Gara Gp Thailandia MotoGP 2024

“Battaglia bella, dobbiamo essere contenti. Mi ha costato del tempo iniziare ad andare veloce, all’inizio sono andato lungo alla curva 3 per i freni freddi. In Moto2 mi costavano tanto queste condizioni, siamo migliorati tanto con KTM, abbiamo fatto tanti allenamenti. Ancora manca un po’ di confidenza con i freni in carbonio, ma stiamo arrivando ai livelli in cui dobbiamo essere. L’obiettivo principale è essere primo del campionato, non solo il migliore dei KTM. L’obiettivo di oggi era finire la gara e con il podio non possiamo chiedere di più.”

4.9/5 - (8 votes)