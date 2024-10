MotoGP | GP Thailandia, Bagnaia: “Importante essere subito veloci”

MotoGP GP Thailandia Ducati – Pecco Bagnaia arriva al Chang International Circuit di Buriram con 20 punti da recuperare al compagno di marca Jorge Martin.

A Phillip Island come previsto il #1 della Ducati ha sofferto e ora a tre gare dal termine della stagione (Thailandia, Malesia e Valencia, ndr) non può più sbagliare, ma deve iniziare a recuperare punti su “Martinator”.

Il circuito thailandese è sulla carta più favorevole al pilota piemontese, che spera nel bel meteo e di essere veloce sin da subito. Nel 2022 era riuscito a salire sul terzo gradino del podio in una gara resa complicatissima dalla pioggia, mentre nel 2023, il pilota torinese aveva ottenuto il secondo posto. Ecco cosa ha detto il due volte iridato della MotoGP.

Dichiarazioni Francesco Bagnaia Preview GP Thailandia Ducati MotoGP 2024

“Purtroppo, la settimana scorsa a Phillip Island ci è mancato qualcosa per poter lottare per la vittoria, ma sapevamo che su quella pista non sarebbe stato facile. Il Chang International Circuit è sulla carta un tracciato dove possiamo sfruttare bene il nostro potenziale, ma sarà anche importante riuscire a lavorare bene ed essere veloci fin da subito, soprattutto visto anche il meteo imprevedibile che potrebbe ridurre il tempo disponibile per la messa a punto. Faremo del nostro meglio e cercheremo di ottenere il massimo come sempre.”

