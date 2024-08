MotoGP | GP Silverstone Sprint Race, Morbidelli: “Queste sono le gare”

MotoGP GP Silverstone Prima Pramac Racing – La Sprint Race di Franco Morbidelli è terminata dopo pochi metri al via. Il pilota italo-brasiliano infatti, è caduto alla curva 1 ed ha coinvolto Marco Bezzecchi. Per questo incidente, la Direzione Gara ha comminato a Morbidelli un doppio long lap penalty da scontare nella gara di domani.

Dichiarazioni Franco Morbidelli, Sprint Race Silverstone

“Queste sono le gare ed episodi come oggi possono succedere. Fortunatamente, tutti i piloti coinvolti nell’incidente stanno bene, e questa è la cosa più importante. Secondo me, non avevo altra scelta per evitare la caduta, ma come ho detto queste cose possono succedere e rispetto la decisione presa dai Commissari Sportivi”.