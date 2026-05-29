MotoGP | Le scelte Michelin per il GP d’Italia al Mugello

GP Italia Mugello MotoGP 2026 – La MotoGP è arrivata al Mugello per la settima tappa della stagione, il Gran Premio d’Italia.

Punto di riferimento per la complessità tecnica, il circuito toscano combina alte velocità, dislivelli, zone di forti frenate e cambi di direzione ad alta velocità.

L’Autodromo Internazionale del Mugello è uno dei luoghi più iconici del calendario del Campionato del Mondo FIM MotoGP. Immerso tra le dolci colline della Toscana, a pochi chilometri da Firenze, ospita i Gran Premi da mezzo secolo e rimane uno dei preferiti sia tra piloti che tra i fan. Circondato da colline e ampi spazi verdi, il circuito offre viste spettacolari e contribuisce all’atmosfera unica dell’evento.

Con una lunghezza di 5,245 km, il tracciato del Mugello presenta nove curve a destra e sei a sinistra. È particolarmente famosa per il suo rettilineo di 1,141 km, uno dei più lunghi del calendario, dove le moto raggiungono alcune delle velocità più alte della stagione. Tuttavia, il tracciato italiano è molto più che semplice velocità. La sua combinazione di curve rapide e lente, ambiziosi cambi di direzione, significativi dislivelli e aree di frenata estremamente pesanti lo rende uno dei circuiti più spettacolari e tecnicamente impegnativi del campionato.

Dichiarazioni Piero Taramasso responsabile delle competizioni a due ruote di Michelin Motorsport

“Il Mugello è senza dubbio uno dei circuiti più completi del calendario. Riunisce tutte le caratteristiche che si trovano in MotoGP: un rettilineo molto lungo, zone di frenata estremamente pesanti, curve veloci, curve più strette, oltre a tratti in salita e discesa. È proprio questo che lo rende così popolare sia tra i piloti che tra i fan. Per andare forte al Mugello, un pilota deve essere altamente versatile e in grado di padroneggiare ogni aspetto. I piloti che vanno forte qui sono quelli con lo stile di guida più completo.

Per gli pneumatici, la sfida principale è raggiungere il miglior equilibrio possibile per la moto. La stabilità è un fattore chiave perché il circuito presenta numerosi cambi di direzione, alcuni effettuati a velocità molto elevate. Gli pneumatici devono garantire una maneggevolezza precisa per mantenere la moto perfettamente stabile per tutto il giro. Accelerazioni forti, frenate severe e velocità massime eccezionalmente elevate generano carichi significativi che richiedono un equilibrio ottimale tra la parte anteriore e posteriore della moto.

Inoltre, sebbene l’asfalto del Mugello non sia tra le superfici più aggressive del calendario e non generi i massimi livelli di aderenza, resta essenziale mantenere sotto controllo la temperatura e l’usura degli pneumatici. Questi parametri diventano ancora più importanti man mano che i livelli di performance continuano a migliorare anno dopo anno. Le soluzioni pneumatici che portiamo questa stagione hanno già dimostrato la loro efficacia nelle edizioni precedenti del Gran Premio d’Italia. Ci permettono di affrontare questo evento con sicurezza e offrono ai nostri partner le migliori condizioni possibili per sfruttare appieno il potenziale delle loro moto.”

Per affrontare le sfide del Brembo Grand Prix d’Italia 2026, Michelin fornirà ai suoi partner due mescole per le gomme anteriori (Soft e Medium). Questi pneumatici simmetrici si basano su specifiche che hanno costantemente offerto ottime prestazioni a Mugello nelle stagioni precedenti.

Al posteriore, i piloti potranno scegliere tra due mescole (Soft e Medium). A causa del maggior numero di curve a destra, gli pneumatici posteriori saranno asimmetrici, con una spalla destra rinforzata progettata per resistere alle specifiche sollecitazioni generate dal circuito toscano.

In caso di condizioni di bagnata, Michelin fornirà la sua gamma Power Rain in mescole Soft e Medium sia per la parte anteriore che posteriore, con profili adattati alle caratteristiche della pista.

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