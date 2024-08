MotoGP | GP Silverstone Sprint Race, Alex Marquez: “Sensazioni buone”

MotoGP GP Silverstone Gresini Racing – Sabato positivo per Alex Marquez che dopo essersi guadagnato l’accesso in Q2 ed aver ottenuto il quinto tempo, ha concluso la Sprint Race del Gran Premio d’Inghilterra in sesta posizione. Per la gara di domani, lo spagnolo si è detto fiducioso.

Dichiarazioni Alex Marquez, Sprint Race Silverstone

“Sono partito bene, ma alla prima curva abbiamo fatto un piccolo errore e ho perso tempo. Avevamo il ritmo di Marc, e sicuramente più di Binder e Acosta. Forse ho perso troppo tempo nella lotta con Di Giannantonio, ma va bene così. Sicuramente la prospettiva in vista di domani è più positiva rispetto a ieri: le sensazioni sono buone anche se non dimentichiamo che ci sono almeno 4 moto più veloci di noi”