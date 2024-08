MotoGP | GP Silverstone Sprint Race, Vinales: “Poca trazione in accelerazione”

MotoGP Silverstone, Aprilia Racing – La Sprint Race del Gran Premio d’Inghilterra di Maverick Vinales è stata condizionata da un problema nella centralina unica durante la partenza. Lo spagnolo ha poi lamentato mancanza di feeling in accelerazione e non ha potuto fare meglio dell’ottava posizione. Tuttavia per la gara lunga, le sensazioni sono più positive.

Dichiarazioni Maverick Vinales, Sprint Race Silverstone

“Ho poca trazione in accelerazione, il che è inusuale perché solitamente sono uno di quelli che riesce a sfruttare al meglio questo aspetto. Dovremo lavorare per capire dove possiamo migliorare. Nella sprint sono stato costantemente in lotta con gli altri, ma partire dalle retrovie rende sempre difficile la rimonta. Penso comunque di poter migliorare la mia posizione nella gara lunga”.